San Filippo del Mela incendio in una abitazione | evacuati gli occupanti

Ieri sera, intorno alle 21.30, si è sviluppato un incendio in un'abitazione situata in via Nazionale Corriolo, nella frazione di San Filippo del Mela. Le fiamme hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno evacuato gli occupanti dell'edificio per ragioni di sicurezza. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine per gestire la situazione e accertare le cause dell'incendio.

Dalle ore 21.30 circa di ieri sera un incendio è divampato all’interno di un’abitazione in via Nazionale Corriolo, nella frazione San Filippo del Mela. L’allarme ha fatto scattare l’intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Milazzo, supportati da un’autoscala e un’autobotte giunte.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Incendio in abitazione: nove evacuati, un minore in ospedale Incendio in un appartamento nel Salernitano: perde la vita il cagnolino, illesi gli occupantiIncendio in appartamento questa notte intorno all’ 1:00 in località Pezzano di San Cipriano Picentino. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Incendio in abitazione a San Filippo del Mela: vigili del fuoco in azione, nessun ferito; Incendio in un'abitazione di San Filippo del Mela, il rogo scaturito dal camino; San Filippo del Mela: successo per la Sfilata di Primavera con un lungo e colorato corteo; Alla ricerca di lavoro in Sicilia, gli annunci del 4 maggio 2026. Incendio a San Filippo del Mela: salvata famiglia grazie all’intervento dei Vigili del FuocoIeri sera, intorno alle 21:30, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Milazzo, supportati da un’autoscala e un’autobotte provenienti dalla sede centrale di Messina, sono intervenuti per un incendio d ... strettoweb.com San Filippo del Mela: successo per la Sfilata di Primavera con un lungo e colorato corteoUn corteo brioso e colorato ha inondato Mercoledì 29 Aprile pomeriggio le strade di San Filippo del Mela centro, in ... 98zero.com Incendio a San Filippo del Mela: salvata famiglia grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco - facebook.com facebook