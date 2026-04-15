Incendio in abitazione | nove evacuati un minore in ospedale

Nella notte tra il 14 e il 15 aprile, a Vigonza, un incendio ha interessato un’abitazione di via Regia, portando all’evacuazione di nove persone. Tra queste, anche un minore è stato trasportato in ospedale a causa delle ferite riportate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare.

Paura nella notte tra il 14 e il 15 aprile a Vigonza. Un incendio ha coinvolto un'abitazione di via Regia. Il tutto è avvenuto attorno alle 3. Secondo una prima ricostruzione dei Vigili del Fuoco, l'emergenza sarebbe partita da una lampada presente all'esterno della casa che si sarebbe.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Incendio in un'abitazione in via Schiavi, una donna all'ospedaleI vigili del fuoco e il 118 sono accorsi poco dopo le 8 di sabato 7 febbraio in via Schiavi, nella zona tra via Raffalda e via 24 maggio, per un... Incendio nel padiglione F3 dell'ospedale Cannizzaro, evacuati i pazientiA scopo precauzionale sono stati trasferiti pazienti dei reparti più vicini, spostandoli nell'antistante centro congressi I vigili del fuoco del... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Incendio in appartamento in via Malta nella notte ad Alghero; A fuoco il tetto, famiglia evacuata a Vigonza: un bambino in ospedale; Incendio nella cucina di un appartamento in via Scala: l'intervento dei vigili del fuoco a pochi passi dall'Arena VIDEO; Giaveno, rogo a Pasquetta: un denunciato. Tetto in fiamme nella notte: evacuati 9 residenti, paura per 6 bambiniIncendio nella notte a Vigonza: evacuate 9 persone, un minore in ospedale. Vigili del fuoco al lavoro per 5 ore. nordest24.it Bosnia, almeno nove morti in incendio casa riposo a TuzlaAlmeno nove persone sono morte nel grave incendio scoppiato in serata in una casa di riposo a Tuzla, città nel nord della Bosnia ed Erzegovina. Secondo le prime informazioni, un gran numero di persone ... ansa.it Un devastante incendio avvolse la cattedrale di Notre-Dame de Paris, distruggendo la celebre guglia ottocentesca e gran parte del tetto medievale sotto gli occhi increduli del mondo intero. Le fiamme, divampate nel tardo pomeriggio durante i lavori di restaur - facebook.com facebook Veraleaks denuncia: «Grossa nube nera dopo incendio nell'area impianti dell'ex Ilva a Taranto». L'azienda: «Questione fisiologica» - News x.com