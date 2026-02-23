Verdetto amaro dell’Accademia linguistica per la kermesse di Carlo Conti | tra rime prevedibili e amori fotocopia si salva solo Ermal Meta l’unico capace di bucare la zona di comfort del festival

L’Accademia della Crusca ha criticato pesantemente i testi della kermesse di Carlo Conti, attribuendo la causa a rime prevedibili e temi già visti. La valutazione si basa su analisi approfondite delle canzoni in gara, che evidenziano una mancanza di originalità e innovazione. Tra le poche eccezioni, Ermal Meta si distingue per aver proposto un brano che rompe gli schemi abituali del festival. La giuria rimane comunque attenta alle scelte artistiche di questa edizione.

M entre il Festival di Sanremo sta per cominciare, domani sera la prima serata, l’Accademia della Crusca, l’istituzione che dal 1583 vigila sulla salute della nostra lingue, ha deciso di fare le pulci ai testi in gara. A firmare il “verbale di accusa” è Lorenzo Coveri, accademico e professore di Linguistica italiana, che ha analizzato la produzione lirica della kermesse 2026 sull’account ufficiale dell’Istituzione, con tanto di pagella per ciascun cantante, con un verdetto sicuramente meno brillante delle paillettes degli abiti che solcheranno l’Ariston. Sanremo 2026: veterani e debuttanti pronti a conquistare l’Ariston X L’Accademia della Crusca tra i fiori e i testi di Sanremo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

“Le canzoni di Sanremo non colpiscono né in bene né in male, si limitano a uno stron*o e due fott*to. Ermal Meta l’unico che esce dalla bolla”: i voti dell’Accademia della CruscaL’Accademia della Crusca ha commentato le canzoni di Sanremo, definendole prive di grande impatto e caratterizzate da una musica poco originale.

Ermal Meta a Sanremo: “Stella stellina”, un canto di rinascita per la sua sesta sfida al Festival.Questa sera Ermal Meta torna sul palco di Sanremo con la sua canzone “Stella stellina”.

