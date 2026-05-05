Francigena Festival il programma dal 5 al 10 maggio

Dal 5 al 10 maggio 2026, Fidenza ospiterà la sesta edizione del Francigena Festival, un evento dedicato alla Via Francigena e alla cultura dei cammini. La manifestazione si svolgerà nel centro della città e coinvolgerà diverse location con iniziative, incontri e spettacoli legati al turismo lento e alla storia del percorso. La rassegna rappresenta un appuntamento annuale che promuove il patrimonio e le tradizioni legate alla via storica.

Dal 5 al 10 maggio 2026 Fidenza ospita la sesta edizione del Francigena Fidenza Festival, uno degli appuntamenti italiani dedicati alla Via Francigena, alla cultura dei cammini e al turismo lento. Per sei giorni la città diventa un luogo di incontro e confronto tra camminatori, studiosi.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Sulla Felicità Festival: tra ambiente, fotografia e... e 5e5. Il programma completo dall'8 al 10 maggioDall’ambiente alla psicologia, dalla fotografia al cibo: per tre giorni Livorno si trasforma in un laboratorio diffuso dedicato alla felicità. Sulla Felicità Festival: tra ambiente, psicologia e... e 5e5. Il programma completo dall'8 al 10 maggioDall’ambiente alla psicologia, dalla fotografia al cibo: per tre giorni Livorno si trasforma in un laboratorio diffuso dedicato alla felicità. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Francigena Fidenza Festival, la Regione a fianco della nuova edizione dal 5 al 10 maggio; Francigena Fidenza Festival dal 5 al 10 maggio 2026 - Il Cammino è di Tutti; Francigena Fidenza Festival, sei giorni nel segno del turismo lento; Francigena Fidenza Festival - Dal 5 al 10 maggio. Sei giorni di trekking urbano, torna il Francigena Fidenza FestivalDagli itinerari storici alle camminate sensoriali, dai trekking urbani alle esperienze in bicicletta: torna dal 5 al 10 maggio il Francigena Fidenza Festival, nella città che rappresenta il centro esa ... ansa.it Domani l’evento ‘Via Francigena’. L’obiettivo è promuovere Colle come destinazione di eccellenzaUn evento che celebra la Via Francigena: V.I.A. Francigena - Vivere, Incontrare, Assaporare in programma a Colle per domani. Un cartellone che include il Francigena Lab, la sesta edizione del ... lanazione.it Il Sindaco Davide Malvisi invita al Francigena Fidenza Festival Dal 5 al 10 maggio Fidenza torna al centro della Via Francigena con la sesta edizione del festival: sei giorni di cammini, incontri, cultura e riflessione sul turismo lento. Un evento che guarda - facebook.com facebook