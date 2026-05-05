Samsung ha presentato un nuovo display in grado di mantenere una luminosità di 3.000 nits su tutta la superficie, senza variazioni. La tecnologia utilizzata consente di garantire una luminosità elevata senza aumentare significativamente il consumo di batteria. La notizia riguarda anche l'importanza di una luminosità costante rispetto ai picchi di marketing, focalizzandosi sulle prestazioni reali del dispositivo.

? Cosa scoprirai Come farà il nuovo display a non consumare tutta la batteria?. Perché la luminosità costante è più importante dei picchi di marketing?. Come potrà lo schermo misurare la pressione sanguigna con un tocco?. Quali nuovi standard di colore raggiungerà il pannello con la tecnologia PSF?.? In Breve Tecnologia LEAD elimina il polarizzatore per maggiore efficienza energetica e purezza luminosa.. Materiali PSF garantiscono copertura colore del 96% dello spazio BT.2020.. Risoluzione spaziale del Sensor OLED Display sale dai 374 ai 500 PPI.. Fotodiodi organici integrati misurano battito cardiaco e pressione sanguigna tramite tocco.. Durante la Display Week 2026, Samsung Display ha presentato il pannello Flex Chroma Pixel con una luminosità costante di 3.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Samsung: nuovo display con 3.000 nits costanti su tutta la superficie

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