Il nuovo Samsung Galaxy A57 è stato presentato con un design più leggero e un display AMOLED che ha un prezzo di 349 euro. La linea si rivolge a chi cerca un dispositivo che combini prestazioni e accessibilità economica, offrendo un’estetica aggiornata e compatibile con le esigenze di chi desidera un telefono più leggero da usare quotidianamente. La sua proposta si concentra sulla ricerca di un buon equilibrio tra funzionalità e prezzo.

Il nuovo Samsung Galaxy A57 si presenta come una soluzione strategica cerca un equilibrio tra prestazioni e budget, con un’estetica rinnovata che punta sulla leggerezza. Durante l’anteprima ufficiale, il dispositivo medio gamma ha mostrato un design più sottile rispetto al predecessore, con un peso che scende sotto la soglia dei 180 grammi. Il prezzo di mercato oscilla attualmente tra i 349 euro su Smarterstore.it e cifre superiori, toccando i 376 euro o i 398 euro a seconda dei canali di vendita online. Hardware evolutivo e impatto sul portafoglio dell’utente medio. L’aggiornamento hardware del Galaxy A57 non è solo una questione estetica, ma tocca punti nevralgici per l’utilizzo quotidiano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Samsung Galaxy A57: nuovo design leggero e display AMOLED da 349€

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