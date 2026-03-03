Al MWC 2026, Samsung ha presentato il Galaxy S26 Ultra, evidenziando due caratteristiche principali. Il nuovo display privacy anti-peeping protegge i contenuti durante lo sblocco del telefono, mentre è stato mostrato anche un concept di telefono scorrevole. Sono state inoltre illustrate innovazioni sui pannelli, sottolineando l’attenzione dell’azienda verso la sicurezza e il design.

in ambito tecnologico, il mwc 2026 ha messo in luce due snodi principali per la linea galaxy s26 ultra: una nuova privacy display che protegge i contenuti in fase di sblocco e un concept di telefono scorrevole associato a innovazioni sui pannelli. l’analisi sintetizza le novità presentate, i possibili sviluppi futuri e le implicazioni per utenti e mercato, offrendo una visione chiara delle direzioni individuate dall’azienda. durante l’evento, samsung display ha illustrato come il galaxy s26 ultra impieghi una privacy display per schermare i contenuti durante l’inserimento di codici di sblocco. al momento, la funzione opera in modalità onoff: attivata, l’intera superficie del display assume una configurazione di privacy, limitando la visualizzazione agli osservatori esterni. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Samsung galaxy s26 ultra mostra display con privacy anti-peeping al mwc

Samsung galaxy s26 ultra scopri come funziona la privacy displayNel panorama degli smartphone del 2026, Samsung presenta un nuovo metodo di protezione della privacy integrato nello schermo: Privacy Display sul...

Samsung galaxy s26 ultra privacy display spiegazione tecnica approfonditaQuesto approfondimento espone la meccanica della privacy display integrata nel Galaxy S26 Ultra, evidenziando come la gestione della luce avvenga...

Samsung Galaxy S26 Ultra PRIVACY DISPLAY

