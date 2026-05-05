Samsung a Milano | il nuovo Galaxy S26 guida il futuro tra moda e AI

A Milano, Samsung ha presentato il nuovo Galaxy S26, un modello che integra tecnologie di intelligenza artificiale e design ispirato alla moda. Tra le novità, il dispositivo è in grado di trasformare un ritratto in un’immagine in stile anime e include funzioni che cercano di anticipare le esigenze dell’utente. La presentazione ha mostrato come il telefono unisca estetica e tecnologia in modo innovativo.

? Cosa scoprirai Come può l'intelligenza artificiale trasformare un ritratto in un anime?. Quali funzioni permettono al Galaxy S26 di anticipare i tuoi bisogni?. Come protegge il nuovo Privacy Display i dati durante una sfilata?. Perché la tecnologia coreana si sta unendo alla moda di Milano?.? In Breve Oltre 5.000 presenze registrate presso Palazzo Bovara durante l'evento Milan Loves Seoul.. Circa 800 partecipanti hanno frequentato le Galaxy AI Class per formazione creativa.. Il sensore principale da 200 Mp del modello Ultra potenzia le funzioni Nightography.. Funzioni Now Brief e Now Nudge gestiscono proattivamente le necessità dell'utente..🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Samsung a Milano: il nuovo Galaxy S26 guida il futuro tra moda e AI PROVO il SAMSUNG GALAXY S26 ULTRA da utente Apple! Notizie correlate Samsung galaxy s26 lancio in diretta: specifiche s26 s26 plus s26 ultra prezzo data di uscita e galaxy buds 4 cosa aspettarsiun’anticipazione mirata e professionale sull’evento di rivelazione della nuova gamma galaxy, confermato ufficialmente per oggi. Samsung lancia i nuovi Galaxy S26, la nuova Galaxy AI promette un’assistenza proattiva all’utenteSamsung ha presentato al pubblico i tre smartphone che comporranno la serie Galaxy S26, puntando fortemente su una sempre maggiore integrazione a... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Tablet e tastiera in regalo con la nuova promozione Samsung: ecco come funziona e come sfruttarla; Subito 400€ di coupon sul Galaxy S26+: valido solo per una colorazione; 400€ di coupon sul Galaxy S26+: ecco il trucco (vale solo per questo modello); Dimenticati dell'S26. I Samsung Galaxy S27 stravolgono il design del telefono. Nuovo aggiornamento in Italia per Samsung Galaxy S26, S26+ e S26 Ultra: le novitàSamsung Galaxy S26, Galaxy S26+ e Galaxy S26 Ultra ricevono in Italia un secondo aggiornamento di aprile: ecco le novità. tuttoandroid.net Bundle Samsung: Galaxy S26 ti regala un tablet da più di 600€ di valore realeAcquista o noleggia un Galaxy S26 Ultra, S26+ o S26 dal 4 maggio al 31 maggio (inclusi) e registra il prodotto acquistato su Samsung Promotions entro il 21 giugno per ricevere il premio dedicato. tomshw.it Samsung sta aggiornando tutti i Galaxy S26 in Italia x.com Expert Kasanova Marsala. . Acquista Galaxy S26 Series | Z Fold7 | Z Flip7 | Z Flip7 FE entro il 31 maggio. Per te Galaxy Tab S10 FE/FE+ 5G 256GB + Book Cover Keyboard in omaggio. Ti aspettiamo in negozio. Scopri di più su: https://s.expert.it/p2qtk/rs250 - facebook.com facebook