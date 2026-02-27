Samsung ha presentato i nuovi Galaxy S26, una serie composta da tre modelli. La società ha annunciato anche l’arrivo di Galaxy AI, che promette un’assistenza più proattiva all’utente. La presentazione si è concentrata sull’integrazione di questa intelligenza artificiale all’interno dei dispositivi, senza ulteriori dettagli sui singoli aspetti tecnici o funzionalità specifiche.

Samsung ha presentato al pubblico i tre smartphone che comporranno la serie Galaxy S26, puntando fortemente su una sempre maggiore integrazione a bordo di strumenti legati alla Galaxy AI. Per la nuova generazione del suo pacchetto di strumenti intelligenti il produttore coreano ha posto particolare attenzione nel semplificarne l’uso, rendendo più intuitivo il loro utilizzo in quei casi in cui in passato fossero difficili da trovare, rischiando di non essere poi usati. Con la nuova versione l’AI cerca di aiutare l’utente in modo proattivo, offrendo il giusto supporto in base al contesto. Ad esempio se in una conversazione vi vengono richieste... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Samsung lancia i nuovi Galaxy S26, la nuova Galaxy AI promette un’assistenza proattiva all’utente

Samsung galaxy s26 lancio in diretta: specifiche s26 s26 plus s26 ultra prezzo data di uscita e galaxy buds 4 cosa aspettarsiun’anticipazione mirata e professionale sull’evento di rivelazione della nuova gamma galaxy, confermato ufficialmente per oggi.

Samsung presenta Galaxy S26: l’IA diventa più intuitiva e proattivaAGI - Con la serie Galaxy S26 Samsung prova a far compiere un salto di qualità all’idea di “elefono con funzioni smart con un’intelligenza...

Samsung Galaxy S26 Ultra VS Samsung Galaxy S25 Ultra

Sono raccolti link e contenuti legati all’argomento.

Temi più discussi: Samsung lancia i Galaxy S26: sinergia tra prestazioni, fotocamere e Galaxy AI; Samsung Galaxy S26 è ufficiale e punta su Galaxy AI; Samsung lancia lo smartphone S26 come rinforzo del settore per il crunch dei chip di memoria; Samsung Galaxy Book6 debutta in Europa con tre modelli rinnovati: prezzi e caratteristiche.

Samsung lancia i Galaxy S26: sinergia tra prestazioni, fotocamere e Galaxy AISamsung Galaxy S26, Galaxy S26+ e Galaxy S26 Ultra ufficiali: tutto sui nuovi flagship, tra specifiche, funzioni, prezzi e offerte lancio. tuttoandroid.net

Samsung Unpacked 25 febbraio, ecco i nuovi Galaxy S26: arriva Perplexity a bordo e debutta l'utile Privacy displayLa nuova generazione di smartphone top di Samsung: sull'Ultra ecco lo schermo «anti-spioni» e l'intelligenza artificiale diventa multi-agente con Gemini, Bixby e Perplexity. A San Francisco in Califor ... corriere.it

La stabilizzazione video dell'S26 Ultra è quasi magica! #GalaxyS26Ultra #Samsung #Smartphone #Android #actioncam - facebook.com facebook

Samsung Galaxy S26 Ultra, tutte le novità del comparto fotografico x.com