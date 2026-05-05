Salvini | Trump? Papa non si discute si ascolta

Il vicepremier Matteo Salvini ha affermato che il Papa non si discute, ma si ascolta, commentando le parole di Trump. La dichiarazione è stata rilasciata a margine di un evento pubblico, senza ulteriori dettagli sul contesto. Salvini ha sottolineato l’importanza di rispettare la figura del Papa, senza entrare nel merito di eventuali questioni politiche o personali legate alle dichiarazioni di altri leader.

“Il Papa non non si discute, si ascolta”. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, a margine della cerimonia di avvio della demolizione di Palazzo Fienga a Torre Annunziata, rispondendo a chi gli chiede di commentare le ultime dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump su Papa Leone XIV. “L’unica cosa di cui sono convinto – ha aggiunto Salvini – è che siamo e rimarremo amici e alleati degli Stati uniti, a prescindere da questo o quel malinteso, da questo o quel presidente. Sicuramente attaccare il Santo Padre non serve a nulla e non risolve alcun problema”. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it

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Salvini a tutto campo a Torre Annunziata: Ue,Biennale e Trump

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