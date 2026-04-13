Salvini si smarca da Trump dopo le accuse a Papa Leone attaccarlo non è intelligente

Il vicepremier italiano ha preso una posizione netta rispetto alle recenti dichiarazioni di un ex presidente degli Stati Uniti, che aveva rivolto accuse a Papa Leone XIV. Salvini ha commentato che attaccare il pontefice in questo modo non è una mossa saggia. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media nazionali e internazionali, con opinioni divise sulla questione e sul ruolo delle figure pubbliche nel dibattito pubblico.

Matteo Salvini ha definito “non intelligente” l’attacco di Donald Trump a Papa Leone XIV, trovando il sostegno anche di Giorgia Meloni, mentre iIl Vaticano, tramite padre Spadaro, ha letto le critiche del presidente USA come un segno di impotenza politica davanti alla forza morale della Chiesa. La politica italiana si schiera a difesa del pontefice impegnato nel suo viaggio di pace in Africa. Trump contro Papa Leone, la reazione di Salvini Le voci del centrodestra e la critica di Noi Moderati Il sostegno del clero Le parole di Elly Schlein Trump contro Papa Leone, la reazione di Salvini Il panorama politico italiano condanna fermamente le affermazioni di Trump su Papa Leone XIV.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Salvini si smarca da Trump dopo le accuse a Papa Leone, "attaccarlo non è intelligente" Su Sigonella abbiamo scherzato, Meloni non si smarca da TrumpStai a vedere che il rifiuto di concedere la base di Sigonella al transito dei bombardieri americani di qualche giorno fa non è un moto d’orgoglio... “Mandato via da Roma”. Papa Leone XIV, le decisione drastica sul braccio destro di papa FrancescoUna nuova decisione del Vaticano segna un passaggio importante negli equilibri della Curia romana.