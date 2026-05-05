Dal caso della nave russa bloccata a Palermo alle crescenti tensioni tra il paese e gli Stati Uniti, le notizie di oggi coprono una vasta gamma di temi. Il leader politico ha commentato che il Papa si ascolta mentre le leggi devono essere rispettate, senza entrare nel merito delle questioni specifiche. Intanto, le autorità continuano a monitorare la situazione della nave e le tensioni internazionali si intensificano con nuovi sviluppi.

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti,Matteo Salvini, ha partecipato a un incontro aTorre Annunziata, durante il quale ha affrontatonumerosi temi di rilievo politico e internazionale. L’occasione è stata la cerimonia di inizio lavori per lademolizione diPalazzo Fienga, al termine della quale ha risposto alle domande dei giornalisti. Tra gli argomenti principali discussi, Salvini ha sottolineato ilrispetto delle leggi, ilconsolidamento del ruolo dell’Italia nelle relazioni internazionalie l’importanza diabbassare i toni intorno a questioni culturali e religiose. Salvini in riferimento alla richiesta del segretario di +Europa,Riccardo Magi, di impedire l’attracco di una nave russa nel porto di Palermo, ha fornito una replica netta: “Ci sono leggi e la Guardia Costiera le rispetta.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Salvini: ‘Il Papa si ascolta, le leggi si rispettano’

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