È di 1.351 indagini e sequestri per oltre 3,3 miliardi di euro il bilancio dell’azione della Guardia di Finanza contro il crimine organizzato nel 2025. Sono stati coinvolti 7.442 soggetti, tra persone fisiche e giuridiche, e sequestrate oltre 33 tonnellate di droga. I risultati sono stati ottenuti attraverso indagini patrimoniali e finanziarie, con l’obiettivo di colpire le ricchezze illecite delle associazioni mafiose e prevenire l’infiltrazione criminale nell’economia legale. Le cifre dell’azione della Guardia di Finanza Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, il 2025 ha visto un’intensa attività di contrasto al crimine organizzato. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Lotta alle mafie e al narcotraffico in Italia, ecco quanti miliardi ha sequestrato la Guardia di Finanza

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#Napoli- Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno arrestato un "corriere" della droga. #Cronaca #Corriere #Droga #Arresto #GuardiadiFinanza #NanoTv facebook

Buongiorno e buona domenica dalla #GuardiadiFinanza #Pisa #NoiconVoi x.com