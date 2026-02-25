Scudo per le forze dell’ordine Tajani affossa la norma trasformata in annotazione preliminare e Salvini che l’aveva voluta | Le leggi non si fanno per bieca propaganda

Il provvedimento trasformato da "scudo penale" in annotazione preliminare. E anche il fermo preventivo viene depotenziato Doveva essere lo “scudo penale” totale, globale, nucleare, per le forze dell’ordine. È finito per diventare poco più che certificato temporaneo. Il giorno dopo la deflagrazione del contestatissimo provvedimento a tutela delle forze dell’ordine, varato nel Dl Sicurezza 21 giorni fa – abbattuto dalla “mela marcia” di Rogoredo, Carmelo Cinturrino e dalle improvvide dichiarazioni di Matteo Salvini e Giorgia Meloni -, una buona parte della maggioranza corre ai ripari. Minimizzando e scaricando sia l’agente killer, sia la Lega (che quel provvedimento lo aveva voluto a tutti i costi), sia “declassando” la portata della norma, comunque in fortissimo odore di incostituzionalità. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Decreto sicurezza, verso norme più severe: dalla scudo penale per le forze dell’ordine al fermo preventivo di 12 ore. Ma Salvini ne chiede 48Roma, 1 febbraio 2026 – Gli scontri di ieri a Torino impongono un'accelerata al governo sul tema sicurezza.

La destra usa le sentenze bislacche per propagandare il “sì” al referendum sulla giustizia, mentre la sinistra specula sul poliziotto di Rogoredo per spingere il “no” allo scudo penale per le forze dell’ordine. Il corsivo di Battista Falconi. x.com

L’intenzione dichiarata dal governo era evitare che gli agenti delle forze dell’ordine venissero puniti quando usano legittimamente le armi o agiscono nel cosiddetto “adempimento del dovere”. Alla fine però lo scudo penale è stato attenuato talmente tanto che - facebook.com facebook