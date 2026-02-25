Scudo per le forze dell’ordine Tajani affossa la norma trasformata in annotazione preliminare e Salvini che l’aveva voluta | Le leggi non si fanno per bieca propaganda

Il provvedimento trasformato da "scudo penale" in annotazione preliminare. E anche il fermo preventivo viene depotenziato Doveva essere lo “scudo penale” totale, globale, nucleare, per le forze dell’ordine. È finito per diventare poco più che certificato temporaneo. Il giorno dopo la deflagrazione del contestatissimo provvedimento a tutela delle forze dell’ordine, varato nel Dl Sicurezza 21 giorni fa – abbattuto dalla “mela marcia” di Rogoredo, Carmelo Cinturrino e dalle improvvide dichiarazioni di Matteo Salvini e Giorgia Meloni -, una buona parte della maggioranza corre ai ripari. Minimizzando e scaricando sia l’agente killer, sia la Lega (che quel provvedimento lo aveva voluto a tutti i costi), sia “declassando” la portata della norma, comunque in fortissimo odore di incostituzionalità. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

