Trump torna ad attaccare l’Italia | Non c’è stata per noi noi non ci saremo per loro

Donald Trump ha nuovamente rivolto un attacco all’Italia attraverso un messaggio pubblicato su Truth, il social di sua creazione. In questa comunicazione, ha affermato che l’Italia non si è mostrata presente per gli Stati Uniti, aggiungendo che gli Stati Uniti non si faranno trovare pronti nel caso in cui l’Italia avesse bisogno di aiuto. Questa dichiarazione si aggiunge a precedenti commenti pubblici del ex presidente sugli aspetti delle relazioni tra i due paesi.

Donald Trump torna ad attaccare l’Italia. Il presidente statunitense, infatti, ha scritto sul social Truth: “L’Italia non c’è stata per noi, noi non ci saremo per loro”. Il capo della Casa Bianca, poi, ha allegato un articolo del Guardian del 31 marzo scorso dal titolo: “L’Italia nega l’uso della base in Sicilia agli aerei americani che trasportano armi per la guerra in Iran”. Il riferimento è alla mancata concessione della base di Sigonella ai jet statunitensi impegnati nella guerra in Iran. Le nuove dichiarazioni di Trump arrivano a pochi giorni dall’attacco nei confronti della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. In un’intervista al...🔗 Leggi su Tpi.it

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