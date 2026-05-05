Trump torna ad attaccare il Papa | la risposta del Cardinale Parolin e la reazione di Salvini

Il presidente degli Stati Uniti ha rivolto nuove critiche al Papa, affermando che le sue posizioni potrebbero mettere a rischio i cattolici e altre persone. In risposta, il Cardinale Parolin ha commentato la questione, mentre alcuni esponenti politici italiani hanno manifestato reazioni diverse alla vicenda. La polemica tra le autorità americane e il massimo rappresentante della Chiesa cattolica continua a suscitare attenzione sui media internazionali.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Le accuse del presidente USA contro il Pontefice. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è tornato a criticare duramente Papa Leone, sostenendo che le sue posizioni metterebbero “in pericolo molti cattolici e molte altre persone”. Durante un’intervista rilasciata al giornalista Hugh Hewitt sul canale Salem News Channel, Trump ha inoltre dichiarato che, secondo lui, il Papa sarebbe troppo permissivo nei confronti della possibilità che l’Iran possa dotarsi di armi nucleari. Le dichiarazioni arrivano in un momento particolarmente delicato, a poche ore dalla visita in Vaticano del Segretario di Stato americano Marco Rubio, impegnato – secondo fonti diplomatiche – a ricucire i rapporti tra Washington e la Santa Sede, deteriorati nelle ultime settimane.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Trump torna ad attaccare il Papa: la risposta del Cardinale Parolin e la reazione di Salvini Notizie correlate Leggi anche: Trump Istiga L’Iran Ad Attaccare L’Italia: La Risposta Epica Ed Inaspettata! Abbracciato a Gesù, nuovo post delirante di Trump che torna ad attaccare il Papa. Con Vance che gli dà manforteDonald Trump continua a provocare ripubblicando un post con una foto che lo ritrae accanto a Gesù, che lo abbraccia mentre lui poggia la sua testa su... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Papa Leone aspetta Rubio: mano tesa dopo gli attacchi ma fermezza per la pace; Rubio atteso a Roma, incontra il Papa in Vaticano il 7 maggio; Altri due vescovi anti-Trump: Prevost insiste a cambiare la Chiesa USA; Rubio viene in pace. La Difesa non teme sorprese, verso incontro con Meloni. Nuovo attacco di Trump al Papa: Sta mettendo a rischio cattolici. Parolin: Leone predica paceIl Papa sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone. Il presidente Usa Donald Trump torna ad attaccare Papa Leone sull'emittente Salem News, due giorni prima della visita del segretario ... msn.com 70 anni di Casa Sollievo della Sofferenza Alla presenza del Cardinale Parolin le celebrazioni a San Giovanni Rotondo - facebook.com facebook ++++ "Il Papa ha già risposto, io non aggiungerei nulla". Lo ha dichiarato il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin, a margine delle celebrazioni per i 70 anni di Casa sollievo della sofferenza. Per Parolin, Prevost "ha dato una risposta molto, mo x.com