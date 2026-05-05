Il leader politico ha espresso critiche nei confronti dell’Unione Europea, sottolineando i possibili effetti dei dazi imposti dagli Stati Uniti sul settore automobilistico europeo. Si parla anche di uno sciopero dei trasportatori previsto a causa delle tensioni commerciali. Inoltre, si discute di come il Patto di Stabilità possa limitare le misure di aiuto economico adottabili dal governo nazionale.

? Cosa scoprirai Come influenzeranno i dazi di Trump il prezzo delle auto europee?. Perché il Patto di Stabilità impedisce ai soccorsi economici italiani?. Chi pagherà le conseguenze dello sciopero dei trasportatori a fine maggio?. Come reagirà l'Italia se Bruxelles bloccherà gli aiuti alle imprese?.? In Breve Dazi Trump passano dal 15% al 25% su auto e camion importati dall'UE.. Sciopero nazionale dei trasportatori previsto tra il 25 e il 29 maggio.. Salvini critica l'inerzia di von der Leyen sulla gestione della crisi commerciale.. Nessun incontro in agenda tra Salvini e il segretario Rubio durante la visita.. A Milano, il vice premier Matteo Salvini ha criticato duramente l’assenza di una risposta efficace da parte dell’Unione Europea riguardo ai nuovi dazi del 25% annunciati da Trump sulle auto e sui camion importati dall’UE.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salvini contro l’UE: dazi USA e rischio sciopero dei trasportatori

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