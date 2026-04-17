I trasportatori siciliani hanno deciso di sospendere lo sciopero dei Tir in attesa di un incontro con il ministro dei trasporti. La protesta, che riguardava le modalità di pagamento e le condizioni di lavoro, si è fermata dopo la convocazione ufficiale. Il comitato dei trasportatori ha annunciato che si incontrerà con il ministro nei prossimi giorni per discutere delle rivendicazioni. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Stop alla protesta dopo la convocazione del ministro. Il comitato dei trasportatori siciliani ha deciso di sospendere il fermo dei Tir iniziato nei giorni scorsi nei porti dell’isola, dopo aver ottenuto la convocazione richiesta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L’incontro con il ministro Matteo Salvini è stato fissato per il 22 aprile, un passaggio ritenuto fondamentale per affrontare le problematiche del settore. Le richieste: soluzioni per le criticità dell’isola. Il segretario del comitato, Salvatore Bella, ha spiegato che durante il confronto verranno illustrate le principali difficoltà che riguardano il comparto dei trasporti in Sicilia, insieme a proposte concrete.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Trasportatori siciliani, sospeso lo sciopero dei Tir: incontro fissato con Salvini

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