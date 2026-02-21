UE e USA | Dazi sospesi rischio protezionismo in vista Impatto

L’Unione Europea ha deciso di sospendere temporaneamente la ratifica dell’accordo sui dazi, in risposta alle tensioni con gli Stati Uniti. La scelta deriva dall’incertezza sulle future politiche commerciali di Washington, che potrebbero portare a misure più restrittive. Bruxelles teme un ritorno al protezionismo e preferisce attendere sviluppi più chiari. La sospensione riguarda un processo avviato da tempo e coinvolge diversi Paesi membri. La situazione resta in bilico, mentre si cercano soluzioni condivise.

Ue al Bivio Commerciale: Sospesa la Ratifica dei Dazi in Attesa di Washington. Bruxelles ha interrotto il processo di ratifica dell’accordo sui dazi doganali, una decisione dettata dalla crescente incertezza legata alle politiche commerciali degli Stati Uniti e dalla possibilità di un ritorno a misure protezionistiche. La mossa, che getta ombre sul futuro degli scambi transatlantici, arriva in un momento di fragilità economica globale e solleva interrogativi sull’impatto per le imprese europee. Un Contesto di Crescente Incertezza. La sospensione dell’accordo sui dazi non è una scelta improvvisa, ma il risultato di un’attenta valutazione dei rischi e delle opportunità.🔗 Leggi su Ameve.eu

