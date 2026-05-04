Due candidati musulmani si sono presentati alle elezioni comunali di Vigevano con la Lega, ma il leader del partito ha dichiarato che non li rappresentano. Si tratta del portavoce della comunità islamica locale e di una studentessa di scienze politiche. La posizione ufficiale della Lega è che questi candidati non riflettano le posizioni del partito. La vicenda ha suscitato discussioni sulla presenza di rappresentanti di diverse comunità all’interno delle liste elettorali.

I due rappresentanti della comunità islamica candidati con la Lega alle elezioni comunali di Vigevano (il portavoce della locale comunità islamica Hussein Ibrahim e di Hagar Haggag, studentessa di scienze politiche) "non rappresentano la Lega". Lo ha detto il leader del partito Matteo Salvini, a margine di un sopralluogo ai cantieri di riqualificazione degli edifici Aler di piazzale Selinunte. "Il problema non è l'etnia o la religione, abbiamo candidato e abbiamo rappresentanti nei Comuni di tante etnie diverse, di tante nazionalità e di tante religioni - ha aggiunto Salvini -. Non puoi fare un volantino in arabo inneggiando ad Allah o fare un volantino col velo, quella è un'altra storia".🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Salvini sconfessa i candidati musulmani: "Non rappresentano la Lega"

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