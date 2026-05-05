Nella sfida tra Empoli e Südtirol, entrambe le squadre si trovano in una posizione delicata in classifica. L'Empoli cerca di evitare la sconfitta che potrebbe portarlo in fondo alla graduatoria, mentre il Südtirol tenta di risollevarsi dopo tre sconfitte consecutive. La partita si gioca con un margine di pochi centimetri, e il risultato potrebbe cambiare il posizionamento di entrambe le formazioni.

? Cosa scoprirai Come può l'Empoli evitare il rischio di finire ultimo in classifica?. Quale fattore determinerà il destino del Südtirol dopo tre sconfitte consecutive?. Chi potrà replicare l'impresa storica dell'Entella senza l'ex attaccante Mancosu?. Cosa deve fare il Bari per scardinare la gerarchia attuale?.? In Breve Empoli supera Südtirol per un solo gol nella differenza reti (+10 contro +9).. Südtirol deve superare il momento critico dopo tre sconfitte consecutive.. Entella punta sulla salvezza diretta raggiungendo la quota di 40 punti.. Bari deve battere il Catanzaro per recuperare lo svantaggio di 3 punti.. Venerdì prossimo si decideranno i destini di quattro club in lotta per evitare la retrocessione senza playout, con l’Empoli e il Südtirol attualmente appaiati a quota 40 punti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salvezza millimetrica: Empoli e Südtirol in bilico per la classifica

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