Nella classifica del 2026, Venezia guida con 25 punti, seguito dal Monza con 23, mentre il Sudtirol si trova in zona promozione con 21 punti. L'Empoli rischia di perdere terreno, mentre il Frosinone si ferma a 17 punti. La stagione si sta delineando con alcune sorprese e performance inaspettate tra le prime posizioni.

Se è vero il detto "anno nuovo, vita nuova", il Sudtirol ha ottimi motivi per gongolare. Ventuno, per la precisione, come i punti che gli altoatesini hanno messo in fila da Capodanno in poi. La classifica delle ultime dieci giornate di B, quelle disputate nel 2026, fornisce spunti più originali del previsto e aiuta a prospettare ciò che potrebbe accadere nei prossimi due mesi, prima della post-season. Per esempio, il Sudtirol non si ferma più. E l'Empoli, per quanto fatto vedere da Capodanno in poi, sta giocando col fuoco. Prima le note liete. Da Capodanno in poi è una Serenissima Serie B: con 25 punti su 30 disponibili, il Venezia comanda la classifica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La classifica del 2026: sorpresa Sudtirol, è in zona Serie A. Venezia primo, l'Empoli... rischia grosso

