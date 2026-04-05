In Germania, durante una caccia alle uova di Pasqua, una bambina di 10 mesi e due giovani donne hanno perso la vita. Le autorità stanno conducendo indagini per chiarire le circostanze dell'incidente. Al momento, non sono state rese note altre informazioni sulle cause dell'accaduto o sulle identità delle vittime. La notizia ha suscitato sgomento nella comunità locale.

Tre persone sono morte in un tragico incidente in una foresta vicino a Flensburg, in Germania. Un albero alto circa 30 metri è caduto su un gruppo di persone a causa di forti raffiche di vento. Diverse altre persone sono rimaste ferite. Come riportato dal dipartimento di polizia di Flensburg, circa 50 residenti e membri dello staff di una vicina struttura residenziale nel comune di Mittelangeln stavano cercando uova di Pasqua in una zona boschiva. Improvvisamente, un albero è caduto sul gruppo, presumibilmente a causa del forte vento. Il bilancio è di tre vittime, una ragazza di 16 anni e una donna di 21 anni morte sul colpo. Una bambina di dieci mesi, figlia della 21enne sarebbe stata trasportata in elicottero in un ospedale di Kiel in condizioni critiche, dove è poi deceduta a causa delle ferite riportate. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Germania, morte 2 giovani e una bimba di 10 mesi durante caccia alle uova di Pasqua. Indagini in corso

Uccisi travolti da un albero durante la caccia alle uova di Pasqua in Germania: 3 morti, anche bimba di 10 mesiTre persone sono morte oggi 5 aprile durante una caccia alle uova di Pasqua in Germania.

Germania, il vento fa cadere un albero durante la caccia alle uova: muore bimba di 10 mesi, la mamma 30enne e una ragazza di 16 anniTre persone, tra cui una bambina di 10 mesi, sono morte oggi quando un albero è stato abbattuto dal vento nel nord della Germania durante una caccia...

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La balena si era incagliata nei giorni scorsi nella baia di Wismar, in Germania, dopo essere stata avvistata più volte nelle ultime settimane tra il porto della città e la costa dello Schleswig-Holstein facebook