Ordine al Merito della Repubblica Mattarella consegna le onorificenze

Il presidente della Repubblica ha conferito le onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica a diverse personalità italiane nel pomeriggio del 3 marzo al Quirinale. La cerimonia si è svolta alla presenza di alcune autorità e rappresentanti delle istituzioni, che hanno assistito alla consegna dei riconoscimenti. Durante l’evento, sono state premiate figure di spicco nei settori culturale, scientifico e sociale.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha consegnato il 3 marzo al Quirinale, le onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana conferite motu proprio, il 31 gennaio scorso, a cittadine e cittadini che si sono distinti per il loro impegno nel sociale, manifestato attraverso l'uso etico e responsabile dei social network, l'attività sportiva come mezzo di inclusione, l'arte come strumento di integrazione sociale, l'assistenza e il supporto ai detenuti, le attività solidali e di volontariato, per aver costruito un modello di imprenditoria etica, per l'impegno elargito nella tutela del bene della salute, anche al di là dei confini nazionali, per il coraggio e l'eroismo dimostrato, oltre i propri doveri professionali, per essersi resi esempi di cittadinanza attiva.