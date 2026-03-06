Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti La trasmissione si occupa di ecologia, botanica e la direzione etica che l'uomo dovrebbe intraprendere per salvaguardare il pianeta Questa sera alle 21.20 su Rai 3 si viaggia tra gli affascinanti misteri della biosfera e il prezioso ruolo delle piante con La pelle del mondo. Ad accompagnare per 6 venerdì gli spettatori, tra natura e umanità, lo scienziato Stefano Mancuso e Lillo Petrolo del duo Lillo & Greg. L’esperto avrà il compito di spiegare in modo scientifico e accessibile la complessità del pianeta mentre il comico e gli ospiti a sorpresa daranno la giusta dose di leggerezza. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Su Rai 3 un programma che parla di salvaguardia del pianeta

Bonate Sopra inaugura il Pgt sostenibile e partecipato: qualità della vita e salvaguardia del pianeta“Gli obiettivi del piano – spiega l’assessore Battista Villa che segue la delega all’urbanistica – sono il contenimento del consumo di suolo, la...

Psg-Marsiglia si gioca a 4500 km dalla Francia, oggi il calcio viene prima della salvaguardia del pianetaLe Parisien: il calcio è lo sport più inquinante, guidato solo dal business; un Mondiale in Qatar in stadi con aria condizionata, partite di...

Tutti gli aggiornamenti su Su Rai 3 un programma che parla di....

Temi più discussi: Su Rai3 La pelle del mondo, un programma condotto da Stefano Mancuso e Lillo Petrolo; La sicurezza in città, a Farwest; PresaDiretta stasera su Rai 3: anticipazioni e inchieste del 1 marzo; Su Rai3 arriva 'La pelle del mondo', un viaggio nella biosfera tra scienza e comicità con Mancuso e Lillo.

Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 5 marzo 2026Splendida cornice, il programma di Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 5 marzo 2026 ... tpi.it

Su Rai3 La pelle del mondo, un programma condotto da Stefano Mancuso e Lillo PetroloROMA - La pelle del mondo è il titolo del nuovo programma di Rai Cultura, prodotto da Be Water Film, in onda da venerdì 6 marzo in prima serata su Rai3. lopinionista.it

Rai ferie, via il capo della distribuzione e al suo posto: boh. In Rai l’efficienza è un optional. La gestione Rossi rischia (di nuovo) l'autogol. Di @carusocarmelo x.com

La notte si accende con #NottiJazz, un viaggio in 14 puntate tra i tesori nascosti delle Teche Rai. Quando: Da venerdì 6 marzo Ore: 23:55 Dove: #Rai5 (Prima Visione) #RadiocorriereTv - facebook.com facebook