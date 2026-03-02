Fondazione Di Liegro | al via il nuovo corso Volontari e famiglie in rete per la salute mentale

La Fondazione Internazionale Don Luigi Di Liegro ha annunciato l'avvio del nuovo corso “Volontari e famiglie in rete per la salute mentale” a Roma. L’iniziativa mira a coinvolgere volontari e famiglie in attività di sostegno e sensibilizzazione sui temi della salute mentale. L’avvio del progetto è stato comunicato ufficialmente il 2 marzo 2026.

Da marzo a maggio sei incontri tra scienza, prevenzione e intervento sociale per rafforzare la rete della salute mentale Roma, 2 marzo 2026 – In un’epoca in cui il benessere psicologico rappresenta una delle sfide più urgenti del nostro tempo, la Fondazione Internazionale Don Luigi Di Liegro rinnova il proprio impegno concreto sul territorio. Prenderà il via a marzo la XIX edizione dello storico corso di formazione “Volontari e famiglie in rete per la salute mentale”, che quest’anno porta un titolo particolarmente significativo: “Salute Mentale tra Evoluzione e Sfide: Comprendere e Sostenere il Benessere Psicologico”. Non si tratta di un semplice ciclo di incontri teorici, ma di un vero e proprio percorso formativo pensato per chi affronta ogni giorno il disagio psichico: volontari, operatori, professionisti e, soprattutto, famiglie. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

