Salute materna | la Asl organizza incontri e laboratori in provincia

La Asl ha annunciato una serie di incontri e laboratori dedicati alla salute materna nella provincia. I laboratori pratici sono rivolti a genitori e neonati e si terranno in diverse sedi locali. Inoltre, sono stati avviati nuovi corsi per ostetriche che modificheranno l’assistenza post-parto. L’obiettivo è offrire momenti di confronto e formazione sia per le famiglie che per gli operatori sanitari coinvolti.

? Cosa scoprirai Dove si terranno i laboratori pratici per genitori e neonati?. Come cambierà l'assistenza post-parto grazie ai nuovi corsi per ostetriche?. Quali temi specifici affronteranno i consultori per la salute delle adolescenti?. Chi potrà partecipare gratuitamente ai percorsi formativi sulla cura del neonato?.? In Breve Programma tra 5 e 9 maggio tra consultori e ospedali della provincia di Chieti.. Laboratori a Casoli, San Salvo, Atessa e Vasto per diverse fasce d'età.. Formazione tecnica per ostetriche nei punti nascita di Lanciano, Chieti e Vasto.. Tema globale One Million More Midwives istituito dalla Confederazione internazionale delle ostetriche.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salute materna: la Asl organizza incontri e laboratori in provincia Notizie correlate A lezione di…strade future: laboratori e incontri con le scuole della provinciaProsegue, a pieno ritmo, il progetto “Strade future” che ha l’obiettivo di formare studenti e studentesse affinché si mettano alla guida in piena... Leggi anche: "Conoscere per decidere", la Fondazione Lauro Chiazzese organizza incontri della scuola di Formazione politica Altri aggiornamenti Temi più discussi: Giornata dell'Ostetrica/o: una mattinata dedicata alla cura di mamma e bambini; Sant’Anna di Torino. Giornata Salute mentale materna: importanza del benessere psicologico delle madri; Giornata dell’ostetrica 2026: incontri, prevenzione e informazione aperti a tutti; L'ospedale di Novara apre le porte per la Giornata internazionale delle ostetriche. Giornata dell'Ostetrica/o: una mattinata dedicata alla cura di mamma e bambiniL’iniziativa promossa da Antonio Lacerenza, Direttore Unità Operativa Complessa Dipartimento Materno-Infantile di Asl Foggia, nasce per valorizzare il ruolo centrale della professione ostetrica nei pe ... foggiatoday.it Asl Vercelli. Case della Salute: 1 dicembre di informazione, prevenzione e visite gratuiteUna iniziata articolata all’interno delle 5 Case della Salute presenti nella provincia di Vercelli (Santhià, Gattinara, Varallo, Cigliano e Coggiola) per garantire ai cittadini l’accesso a una visita ... quotidianosanita.it Il 6 maggio si celebra la Giornata mondiale della salute mentale materna: un convegno al Sant’Anna di Torino x.com Mercoledì 6 maggio al Cinema Odeon proiezione gratuita del docufilm "Witches" di Elizabeth Sankey, promossa dall’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della Liguria per la Giornata mondiale della salute mentale materna. Dopo il film è previsto un confr - facebook.com facebook