A lezione di…strade future | laboratori e incontri con le scuole della provincia

Il progetto “Strade future” continua il suo percorso, coinvolgendo studenti e studentesse delle scuole della provincia in laboratori e incontri dedicati alla sicurezza stradale. Le attività si svolgono in diverse località, con l’obiettivo di preparare i giovani a guidare responsabilmente. Le scuole partecipano attivamente a questo programma, che si concentra su sessioni pratiche e teoriche.

Prosegue, a pieno ritmo, il progetto “Strade future” che ha l’obiettivo di formare studenti e studentesse affinché si mettano alla guida in piena sicurezza. Protagonisti del primo appuntamento sono stati gli studenti e le studentesse dell’Iiss Berenini di Fidenza e dell’Itis Galilei di San Secondo. Partendo da dati e criticità reali del territorio, i ragazzi e le ragazze hanno partecipato a un momento di confronto e brainstorming collettivo, da cui sono nati slogan e messaggi di forte impatto. Le idee sono poi state trasformate in poster in grande formato, realizzati con tecniche analogiche e stencil. Le opere saranno digitalizzate e affisse pubblicamente, diventando parte di una campagna informativa dedicata alla guida sicura nella provincia di Parma. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

