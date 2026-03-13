Conoscere per decidere la Fondazione Lauro Chiazzese organizza incontri della scuola di Formazione politica

Il prossimo appuntamento della scuola di formazione politica “Conoscere per decidere” si terrà sabato 14 marzo alle 10:30 a Villa Zito. L’evento è organizzato dal Dipartimento di Scienze politiche e delle relazioni internazionali in collaborazione con la Fondazione Lauro Chiazzese e si rivolge agli interessati dell’hub di Palermo. La giornata prevede incontri e approfondimenti dedicati alla conoscenza politica.

Il 14 marzo ore 10.30, a Villa Zito, "L’Occidente e la Cina nella nuova Geopolitica” Sabato 14 Marzo, alle 10:30, a Villa Zito, nuovo appuntamento con la Scuola di Formazione politica “Conoscere per decidere”, organizzata, per l’hub di Palermo, dal Dipartimento di Scienze politiche e delle relazioni internazionali in collaborazione con la Fondazione per la Sussidiarietà, Società Umanitaria e Associazione Futuri probabili e dedicata al tema “Capire il disordine globale. Salvare la democrazia”. Il tema della giornata ospitata dalla Fondazione Chiazzese e aperta alla città, è: “L’Occidente e la Cina nella nuova Geopolitica” con Alessandro Aresu, consigliere scientifico della rivista Limes. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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