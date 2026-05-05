Saltano le spunte blu Teheran attacca X | Pirateria Usa

L'Iran ha accusato X di pirateria digitale dopo che la piattaforma ha rimosso la spunta blu dagli account del ministro degli Esteri, del suo portavoce e del ministero stesso. Teheran ha definito questa decisione un attacco diretto, evidenziando come le spunte blu fossero state revocate senza preavviso. La questione riguarda la gestione delle verifiche di identità sulla piattaforma di proprietà di Elon Musk.

L'Iran si scaglia contro X. Teheran ha infatti messo nel mirino la piattaforma di proprietà di Elon Musk per aver revocato la spunta blu dagli account del ministro degli Esteri, Abbas Araghchi, del suo portavoce, Esmaeil Baghaei, e del ministero degli Esteri. "Censura selettiva", il j'accuse iraniano, che ha parlato senza mezzi termini di una decisione "arbitraria" e di "pirateria digitale americana" che ha l'obiettivo di "soffocare la verità riguardo la guerra illegale degli Stati Uniti contro l'Iran". Nelle scorse settimane X aveva rimosso la spunta di verifica dagli account governativi iraniani in seguito alla repressione senza precedenti del regime contro i manifestanti e alle sanzioni imposte dagli Usa.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Saltano le spunte blu, Teheran attacca X: “Pirateria Usa” Notizie correlate Iran-Usa, negoziati saltano e Trump estende la tregua: “Aspetto proposta di Teheran”(Adnkronos) – Donald Trump estende la tregua con l'Iran, la guerra non ricomincia, almeno per ora, anche se i negoziati non ripartono. Iran, Teheran denuncia Usa all’Onu per pirateria. Trump: “Con riapertura Hormuz non ci sarebbe accordo” – La diretta “L’Iran non vuole che lo Stretto di Hormuz venga chiuso, lo vuole aperto per poter guadagnare 500 milioni di dollari al giorno (che è, quindi, la...