Iran-Usa negoziati saltano e Trump estende la tregua | Aspetto proposta di Teheran

Il governo americano ha deciso di prolungare la tregua con l'Iran, mantenendo la sospensione delle ostilità e confermando che la guerra non riprenderà immediatamente. Non ci sono ancora segnali di ripresa nei colloqui tra le parti, che sono attualmente sospesi. Trump ha dichiarato di attendere una proposta da parte di Teheran, senza indicare una data precisa per eventuali ulteriori azioni.

(Adnkronos) – Donald Trump estende la tregua con l'Iran, la guerra non ricomincia, almeno per ora, anche se i negoziati non ripartono. Il presidente degli Stati Uniti annuncia la proroga del cessate il fuoco, ormai arrivato alla scadenza, mentre la Repubblica Islamica diserta il secondo round di colloqui programmato a Islamabad, in Pakistan. Le distanze. L'articolo proviene da. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Falliscono i Negoziati fra USA e Iran: Trump chiude A SUA VOLTA lo stretto di HORMUZ Notizie correlate Guerra in Iran: Trump estende la tregua. Fino a quando Teheran non presenterà una propostaWASHINGTON – Donald Trump estende la tregua per la guerra in Iran che doveva scadere alle 2 italiane di oggi, 22 aprile 2026. Trump estende la tregua fino alla «presentazione della proposta dell’Iran». Teheran non parteciperà ai colloqui in Pakistan – La direttaNel 53esimo giorno della guerra tra Usa, Israele e Iran il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance era atteso a Islamabad per riprendere i... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Trump estende la tregua, Iran non va ai negoziati: Usa attaccheranno; Iran-Usa, tregua già in crisi: Hormuz di nuovo sotto pressione e minacce di Trump; Iran, Teheran: Nessun piano per il prossimo round di negoziati con gli Usa | Libero Quotidiano.it; USA-IRAN, IL GIORNO DELLA VERITÀ? | Condizioni, garanti e piano B di un accordo che Trump non può. Iran-Usa, negoziati saltano e Trump estende la tregua: Aspetto proposta di TeheranIl presidente americano: 'Il governo iraniano è diviso'. La Repubblica islamica: 'Usa preparano attacco a sorpresa' ... adnkronos.com Iran, Vance e la delegazione Usa in volo verso Islamabad. Trump: Accordo sarà firmato domaniMa Teheran smentisce: Colloqui? Non siamo ottimisti. Attaccate imbarcazioni Usa dopo sequestro nave. Prezzi petrolio in forte rialzo per escalation guerra? Resta alta la tensione nel Golfo oggi, lun ... adnkronos.com Iran-Usa: saltano i colloqui di pace, Trump estende la tregua x.com WS chiude sui minimi intraday; Trump a mercati usa chiusi estende cessate il fuoco Usa-Iran; WTI si sgonfia dopo aver superato 90 dollari sul miglioramento delle attese su offerta e tregua geopolitica; Fed: Warsh promette indipendenza con focus su audizioni facebook