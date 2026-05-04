Un uomo di 43 anni è stato arrestato in via Filangieri dopo aver tentato di rapinare due turisti. Secondo quanto riferito, l’individuo ha aggredito le vittime durante il tentativo di furto, ma è stato subito fermato dalla polizia. Gli agenti sono riusciti a rintracciare il sospettato poco dopo, seguendo le tracce lasciate durante la fuga. La vicenda si è conclusa con l’arresto dell’uomo e il trasporto in commissariato.

? Cosa scoprirai Come sono riusciti gli agenti a rintracciare il fuggitivo?. Cosa è successo esattamente durante l'aggressione ai turisti?. Perché l'uomo è stato denunciato anche per soggiorno illegale?. Quali misure cambieranno per la sicurezza dei visitatori nel centro?.? In Breve Aggressione avvenuta ieri mattina in via Riccardo Filangieri nel quartiere Candida Gonzaga.. Soggetto arrestato anche per reato relativo a ingresso e soggiorno illegale nello Stato.. Intervento tempestivo della polizia dopo segnalazione della coppia di turisti colpita.. Fuga del 43enne verso zone limitrofe subito dopo l'attacco ai visitatori.. Ieri mattina, in via Riccardo Filangieri nel quartiere di Candida Gonzaga, la polizia ha arrestato un uomo di 43 anni accusato di tentata rapina aggravata dopo aver aggredito una coppia di turisti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tentata rapina in via Filangieri: arrestato 43enne dopo l’aggressione

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