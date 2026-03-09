Salerno | Marenghi l’avvocato che sfida il centrodestra

A Salerno, il centrodestra ha scelto Gherardo Maria Marenghi come candidato alle prossime elezioni comunali. Marenghi è un avvocato specializzato in diritto amministrativo e docente universitario. La sua candidatura rappresenta un nuovo volto per la corsa al Palazzo di Città, con il centrodestra che ha ufficializzato questa scelta. La competizione si avvicina e la presentazione del candidato si sta facendo sempre più concreta.

La corsa al Palazzo di Città di Salerno si sta definendo con la designazione di Gherardo Maria Marenghi come il candidato del centrodestra, un avvocato amministrativista e docente universitario che porta nel palinsesto una nuova figura. Quattro liste politiche sono già in campo per sostenere questa candidatura, mentre l'ufficialità definitiva attende ancora l'esito del referendum sulla giustizia. Il profilo di Marenghi rappresenta un elemento di novità nell'agone elettorale salernitano, pur avendo già maturato esperienza come dirigente all'interno di Fratelli d'Italia. La scelta di proporgli come sindaco è spettata a questo partito in base a un accordo regionale di coalizione, confermando la dinamica interna dell'alleanza politica.