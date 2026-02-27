Santoro Creative Hub Salerno a Monopoli | scontro playoff

Nel prossimo turno del Girone I di Serie B2, attenzione puntata sulla sfida tra Santoro Creative Hub Salerno e Monopoli. La partita rappresenta uno degli appuntamenti più interessanti della giornata, con entrambe le squadre che cercano punti fondamentali per la classifica. I tifosi sono pronti a seguire da vicino questa sfida che promette emozioni e colpi di scena.

La Santoro Creative Hub Salerno Monopoli è il match clou della 17ª giornata del Girone I di Serie B2. Le foxes di coach Paolo Cacace saranno di scena domenica alle ore 18 sul campo della Labruna Monopoli. Una sfida che vale la zona playoff. Si tratta di uno scontro diretto ad alta intensità. La Santoro Creative Hub è quarta in classifica insieme a Capurso, a tre punti dalla zona playoff e con due lunghezze di vantaggio proprio su Monopoli. La squadra pugliese arriva con entusiasmo dopo due vittorie consecutive e otto successi nelle ultime nove giornate. Una rincorsa che ha riaperto la corsa ai vertici. Le parole di Marianna Vujko. “Sarà una partita molto complicata – ha dichiarato la centrale Marianna Vujko – ma in questo momento tutte le gare sono come una finale. 🔗 Leggi su Zon.it

