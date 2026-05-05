A Salerno, un candidato ha vinto le elezioni e ha annunciato che assumerà il ruolo di coordinatore di squadra. La sua nomina potrebbe influenzare l’organizzazione delle risorse destinate alle scuole locali e la gestione dei fondi provenienti dal PNRR. Restano incerte le modalità con cui verrà fornito il supporto tecnico ai piccoli comuni della provincia, e quali saranno le conseguenze sul territorio.

? Cosa scoprirai Come cambierà la gestione dei fondi PNRR per le scuole locali?. Chi garantirà il supporto tecnico ai piccoli comuni della provincia?. Quali strade strategiche verranno completate con i nuovi fondi regionali?. Come influirà l'alleanza con De Luca sulla distribuzione delle risorse?.? In Breve Parente ha ottenuto 45.387 voti contro i 29.987 della sfidante Aliberti.. Piero De Luca e Vincenzo De Luca hanno sostenuto la vittoria del centrosinistra.. Il programma prevede fondi PNRR per tutela costiera e manutenzione edilizia scolastica.. L'amministrazione punta al completamento dei cantieri stradali e alla sicurezza viaria.. Geppino Parente, sindaco di Bellosguardo, ha conquistato la presidenza della Provincia di Salerno con 45.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salerno, Parente vince le elezioni: ‘Sarò un coordinatore di squadra

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