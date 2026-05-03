Elezioni presidente della Provincia duello Aliberti-Parente | per la prima volta non vota Salerno

Lunedì 4 maggio, dalle 8 alle 20, si svolge presso la sede della Provincia di Salerno il voto per l’elezione del nuovo presidente. Per la prima volta in questa tornata elettorale, i sindaci e i consiglieri dei Comuni in carica di Salerno non sono chiamati a votare. Il confronto si svolge tra due candidati, uno sostenuto dall’attuale amministrazione e l’altro da una coalizione di opposizione.

Dalle 8 di lunedì 4 maggio fino alle 20, a Palazzo Sant’Agostino, sede della Provincia di Salerno, sindaci e consiglieri dei Comuni in carica saranno chiamati ad eleggere il nuovo Presidente della Provincia. La scelta, per il dopo Giovanni Guzzo (reggente dallo scorso mese di febbraio a seguito.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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