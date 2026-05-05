Salerno il Festival UNESCO | educazione e giustizia con Gratteri

A Salerno si tiene un evento organizzato dall’UNESCO dedicato ai temi dell’educazione e della giustizia. Tra i relatori ci sarà un noto avvocato specializzato in diritto penale, che parteciperà a un confronto sul ruolo dell’istruzione nel promuovere l’uguaglianza sociale. L’iniziativa si svolge nel centro cittadino e coinvolge figure di spicco nel campo legale e pedagogico. L’obiettivo è analizzare come l’educazione possa contribuire a rendere più concreta la giustizia sociale.

? Cosa scoprirai Come può l'istruzione trasformare la giustizia sociale in realtà concreta?. Chi affronterà il dialogo tra legalità e pedagogia nel cuore di Salerno?. Perché il cinema può diventare uno strumento per combattere le povertà educative?. Come si può costruire una comunità pensante per contrastare le disuguaglianze?.? In Breve Programma scientifico sviluppato da mercoledì 6 a venerdì 8 maggio 2026.. Impagliazzo illustrerà l'emancipazione comunitaria durante la sessione plenaria delle ore 10.00.. Maria Grazia Lombardi dirigerà la Spring School dedicata alle Comunità Pensanti.. Il Giffoni Film Festival premierà il docufilm ONE LOVE della Cattedra UNESCO.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salerno, il Festival UNESCO: educazione e giustizia con Gratteri Notizie correlate Maurizio Gasparri: il referendum sulla giustizia? Io sto con Gratteri e Di MatteoIl capogruppo di Forza Italia al Senato Maurizio Gasparri spiega le ragioni del Sì al referendum del 22 e 23 marzo. Riforma giustizia, il paragone di Gratteri con la P2 è un errore che impoverisce il dibattitoQuando il dibattito sulla riforma della giustizia si trasforma in un’arena politica permanente, il rischio è che a parlare non sia più il magistrato... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: III Festival Internazionale Pedagogia Generativa e Comunità Pensanti - Università di Salerno, 6-8 maggio; CNA Salerno: Candidiamo il centro storico di Salerno come Patrimonio Mondiale Umanità. A Salerno la sostenibilità è al centro della prima edizione di Educational Goal FestivalSi terrà domani 26 novembre a Salerno l’evento clou di Educational Goal Festival (EGF), il primo appuntamento nazionale sull’educazione alla sostenibilità, patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e ... tg24.sky.it Salerno, via all'Educational Goal Festival: l'evento dedicato alla sostenibilitàOggi ha preso il via a Salerno il Educational Goal Festival (EGF), il primo evento nazionale dedicato all'educazione alla sostenibilità, che si svolgerà in 50 località italiane fino al 29 novembre. ilmattino.it Stile TV. . Salerno, Giuseppe Parente nuovo presidente della Provincia - GUARDA IL SERVIZIO #stiletvhd #StileTv #stiletvplay #canale78 #news #campania - facebook.com facebook