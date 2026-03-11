Riforma giustizia il paragone di Gratteri con la P2 è un errore che impoverisce il dibattito

Un magistrato ha commentato che il paragone tra la riforma della giustizia e la P2 è un errore che riduce la qualità del dibattito pubblico. Ha osservato che quando il tema diventa oggetto di disputa politica continua, spesso sono i commentatori a prevalere rispetto ai magistrati. La discussione si svolge ormai con toni accesi e spesso senza un confronto diretto tra gli esperti del settore.

Quando il dibattito sulla riforma della giustizia si trasforma in un’arena politica permanente, il rischio è che a parlare non sia più il magistrato ma il commentatore militante. È esattamente l’impressione che danno le ultime parole di Nicola Gratteri, intervenuto nel programma Confidential per attaccare il referendum giustizia del 22 e 23 marzo. Il procuratore di Napoli ha paragonato la riforma alla P2, arrivando a dire che la loggia potrebbe «chiedere il copyright» su questa legge. Un’accusa talmente pesante da far sembrare improvvisamente secondaria la discussione sui contenuti reali del provvedimento. Il punto non è se la riforma sia perfetta o criticabile – ogni riforma lo è – ma il livello del confronto pubblico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

