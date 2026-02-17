Maurizio Gasparri | il referendum sulla giustizia? Io sto con Gratteri e Di Matteo

Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, ha annunciato il suo sostegno al referendum sulla giustizia che si terrà il 22 e 23 marzo, motivando la sua scelta con l’appoggio a Gratteri e Di Matteo. Gasparri si è espresso durante un comizio a Roma, dove ha spiegato che le proposte referendarie mirano a rafforzare l’indipendenza dei giudici e a combattere la corruzione. Ha anche sottolineato che questa consultazione rappresenta un’occasione concreta per cambiare alcune storture del sistema giudiziario italiano.

Il capogruppo di Forza Italia al Senato Maurizio Gasparri spiega le ragioni del Sì al referendum del 22 e 23 marzo. "Gratteri era per il sorteggio al Csm, Di Matteo denunciava un sistema paramafioso del Csm" ha ricordato il senatore azzurro ospite nell'edicola del Tempo. L'intervista di Edoardo Romagnoli.