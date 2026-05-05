Salerno Ferrara punta su ambiente e servizi | il piano di AVS

A Salerno, il nuovo piano di AVS si concentra su interventi per l'ambiente e i servizi pubblici. La gestione del verde urbano subirà modifiche, con interventi mirati a migliorare gli spazi verdi della città. La candidatura di Ferrara riceve il sostegno di alcuni leader nazionali del settore, che hanno espresso il loro appoggio pubblicamente. La proposta mira a rendere più efficiente la cura del patrimonio verde e a rafforzare i servizi cittadini.

? Cosa scoprirai Come cambierà la gestione del verde urbano a Salerno?. Chi sono i leader nazionali che sostengono la candidatura di Ferrara?. Cosa prevede il piano per aiutare i caregiver salernitani?. Come verranno riqualificati gli impianti sportivi e le scuole?.? In Breve Presentazione al Deli Café di Piazza Gian Camillo Gloriosi con Angelo Bonelli e Fiorella Zabatta.. Partecipazione di Luca Boccoli e del candidato sindaco Franco Massimo Lanocita all'evento.. Proposta di centri di ascolto per adolescenti e programmi di educazione nelle scuole.. Riqualificazione di palestre scolastiche e impianti storici per favorire l'inclusione sociale.. Alle ore 17 di oggi, il Deli Café di Torrione in Piazza Gian Camillo Gloriosi ospiterà la presentazione della candidatura di Gabriella Ferrara per le elezioni comunali di Salerno.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salerno, Ferrara punta su ambiente e servizi: il piano di AVS Notizie correlate Elezioni comunali a Salerno: arriva Angelo Bonelli per sostenere Gabriella Ferrara (AVS)Entra nel vivo la campagna elettorale per le prossime elezioni comunali di Salerno con la presentazione della candidatura di Gabriella Ferrara,... Ferrara punta su un piano europeo da 1,5 milioni di euro: città patrimonio UNESCO più resiliente al clima.Ferrara si prepara al futuro: un piano europeo per adattarsi ai cambiamenti climatici e proteggere il suo patrimonio UNESCO Ferrara avvia un... Approfondimenti e contenuti Si parla di: EBOLI- Kickboxing: Renato Ferrara è campione del mondo WKU nei -76kg; Presentato al Senato il report sulla filiera bufalina: la Piana del Sele punta su sostenibilità e innovazione.