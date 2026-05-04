XXXIV Fiera del Crocifisso Ritrovato | boom di presenze nel centro storico

La XXXIV Fiera del Crocifisso Ritrovato si è svolta nel centro storico di Salerno dal 30 aprile al 3 maggio 2026. Durante i quattro giorni, si sono registrati numeri elevati di visitatori, con molte persone che hanno partecipato alle varie iniziative e mostre allestite nella zona. L’evento ha richiamato un grande afflusso di pubblico, confermando la sua tradizione come appuntamento importante per la città.

Boom di presenze per la XXXIV Fiera del Crocifisso Ritrovato che si è svolta dal 30 aprile al 3 maggio 2026 nel centro storico di Salerno. Notevole, il dispiegamento di artisti e standisti: oltre 150 persone, più un altro centinaio di figuranti in abiti d’epoca. Per ciò che concerne il pubblico.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Al via la XXXIV Fiera del Crocifisso Ritrovato: folla e curiosità all'inaugurazione nel centro storicoTaglio del nastro salutato da una grande partecipazione di pubblico per la XXXIV Fiera del Crocifisso Ritrovato che è in corso di svolgimento nel... Leggi anche: Al via la XXXIV Fiera del Crocifisso Ritrovato Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Fiera del Crocifisso Ritrovato - XXXIV edizione; XXXIV Fiera del Crocifisso Ritrovato: anteprima il 25 aprile al Parco Mercatello; Torna la Fiera del Crocifisso Ritrovato: il programma completo dell'edizione 2026; Fiera del Crocifisso Ritrovato, giovedì 30 il taglio del nastro. Fiera del Crocifisso Ritrovato 2026: Salerno torna nel Medioevo dal 30 aprile al 3 maggioDal 30 aprile al 3 maggio 2026 il centro storico di Salerno tornerà a vivere le atmosfere del Medioevo con la XXXIV Fiera del Crocifisso Ritrovato, una ... zon.it Fiera del Crocifisso Ritrovato 2026: a Salerno torna la magia del MedioevoTorna a vivere la storia nel cuore della città: la Fiera del Crocifisso Ritrovato è pronta a riportare Salerno indietro nel tempo con la sua XXXIV ... zon.it Paolo Romano. . Metamorfosi Cravattedonna alla Fiera del Crocifisso Ritrovato. Storia e tradizione a Salerno Fiera Del Crocifisso Ritrovato - facebook.com facebook