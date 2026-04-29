Al via la XXXIV Fiera del Crocifisso Ritrovato

Giovedì 30 aprile 2026, alle 17.30, la XXXIV Fiera del Crocifisso Ritrovato sarà inaugurata in piazza Alfano I nel centro storico di Salerno. La manifestazione si svolge tradizionalmente in questa zona e prevede l’apertura ufficiale a partire da questo giorno. La fiera si protrarrà per alcuni giorni, attirando visitatori e appassionati dell’evento. La cerimonia di apertura è prevista nel pomeriggio, con una breve cerimonia pubblica.

Tempo di lettura: 9 minuti Giovedì 30 aprile 2026, alle 17.30 da piazza Alfano I, nel centro storico di Salerno, prenderà il via la XXXIV Fiera del Crocifisso Ritrovato. Un corteo storico in abiti d’epoca percorrerà le stradine medievali per portarsi in Piazza Portanova ove ci sarà lo start vero e proprio della kermesse alle 18.15. Dopo l’introduzione del Maestro di Fiera Davide Curzio, ci saranno i saluti istituzionali e l’esibizione dei diversi gruppi di artisti partecipanti, tra cui il gruppo sbandieratori Cavensi-Città di Cava de’ Tirreni. “Nel fuoco del tempo”: questo lo slogan della XXXIV Fiera del Crocifisso Ritrovato che si svolgerà nelle strade, nei vicoli e nelle piazze del Centro storico di Salerno, per intere giornate, fino domenica 3 maggio 2026.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Al via la XXXIV Fiera del Crocifisso Ritrovato Notizie correlate XXXIV Fiera del Crocifisso Ritrovato: anteprima il 25 aprile al Parco MercatelloTutto pronto per l'anteprima XXXIV Fiera del Crocifisso Ritrovato che si svolgerà nelle strade, nei vicoli e nelle piazze del Centro storico di... Torna la fiera del Crocifisso ritrovato: a Salerno dal 30 aprile al 2 maggioTorna a Salerno la Fiera del Crocifisso Ritrovato, organizzata dalla Bottega San Lazzaro. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Fiera del Crocifisso Ritrovato - XXXIV edizione; XXXIV Fiera del Crocifisso Ritrovato: anteprima il 25 aprile al Parco Mercatello; Fiera del Crocifisso Ritrovato, presentata edizione XXXIV; Nel fuoco del tempo, torna la Fiera del Crocifisso Ritrovato: la presentazione al Comune. XXXIV Fiera del Crocifisso Ritrovato: anteprima il 25 aprile al Parco MercatelloL’appuntamento del 25 aprile è dalle 9 del mattino. È l'occasione per mostrare la bellezza di uno sport che, come recita uno slogan della FITARCO, è il più antico degli sport moderni ... salernotoday.it Fiera del Crocifisso Ritrovato, anteprima al Parco del Mercatello sabato 25La XXXIV Fiera del Crocifisso Ritrovato, che si svolgerà nelle strade, nei vicoli e nelle piazze del Centro storico di Salerno da giovedì 30 aprile a domenica ... gazzettadisalerno.it FIERA DEL CROCIFISSO RITROVATO – XXXIV EDIZIONE Fiera del Crocifisso Ritrovato “Nel Fuoco del Tempo” torna a Salerno uno degli eventi più attesi dell’anno: la città si trasforma in un grande scenario medievale tra cortei storici, spettacoli, artigiana - facebook.com facebook