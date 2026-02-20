Diletta Leotta ha spiegato che, a letto, si dà 10, descrivendosi come un vulcano. Ha inoltre raccontato di aver usato un filtro anti-haters sui social, perché crede che molte persone giudichino negativamente una donna bella e capace. La conduttrice ha parlato anche delle sue prime esperienze nel mondo dello spettacolo e dei pregiudizi che ha affrontato. Le sue parole riflettono un desiderio di mostrarsi autentica, anche se a volte deve difendersi dalle critiche. La sua intervista si è concentrata su temi di autoaffermazione e critica social.

Il lavoro, gli esordi e i pregiudizi sono stati tre dei temi affrontati da Diletta Leotta durante una puntata del podcast di Victoria Cabello “Fuori di Cabello”. La giornalista sportiva ha raccontato alcuni dettagli inediti della sua vita, iniziando dal lavoro. Leotta è uno dei volti di punta di Dazn. Nonostante la fama sul piccolo schermo, Diletta ha confessato che le manca la vita da inviata sui campi da calcio. La giornalista ha dichiarato: “Un po’ mi manca lo stadio, ti fai trascinare dal tifo. Il derby di Milano è qualcosa di incredibile. Da 12 anni faccio questo lavoro e ogni anno è un’emozione diversa”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “A letto mi do 10, sono un vulcano. Sui social ho messo il filtro anti-haters: una donna bella e che sa fare delle cose sta sul ca**o”: le parole di Diletta Leotta

