Torna in sala il film che ha rivoluzionato il cinema, “Fino all’ultimo respiro”. La pellicola ha segnato un cambiamento radicale nel modo di raccontare le storie sul grande schermo, con scene iconiche e un attore principale che ha lasciato il segno. La sua influenza si percepisce ancora oggi, attirando appassionati e nuovi spettatori curiosi di rivivere quella rivoluzione cinematografica.

C’è un prima e un dopo. Nella storia del cinema, la linea di demarcazione ha il volto di Jean-Paul Belmondo che si accarezza le labbra imitando Humphrey Bogart e quello di Jean Seberg che vende l’ Herald Tribune sugli Champs-Élysées. Quel confine si chiama À bout de souffle (Fino all’ultimo respiro). A sessantasei anni dal suo debutto fulminante, il capolavoro d’esordio di Jean-Luc Godard torna nelle sale italiane dal 9 marzo 2026, grazie alla distribuzione della Cineteca di Bologna. Non è solo un’operazione nostalgia in 4K: è un promemoria necessario su cosa significhi essere moderni. Jean Seberg in una scena di All’ultimo respiro con Belmondo – Fonte: Fondazione Stensen La Nouvelle Vague non è nata negli studi cinematografici, ma tra le poltrone polverose della Cinémathèque Française e le pagine della rivista Cahiers du Cinéma. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Torna in sala il film che cambiò il cinema: perché dobbiamo correre a vedere “Fino all’ultimo respiro”

