Il tema delle aziende che entrano nelle scuole per offrire formazione ai giovani è al centro di un dibattito in corso. Si analizzano le modalità con cui le imprese possono coinvolgere gli studenti direttamente negli istituti scolastici, favorendo un percorso di orientamento e competenze pratiche. Contestualmente, vengono evidenziate le difficoltà legate alla reale stabilità delle assunzioni tra i neoassunti, con i dati sull’occupazione che spesso non riflettono le condizioni precarie presenti nel mercato del lavoro.

? Cosa scoprirai Come possono le aziende entrare fisicamente nelle scuole per formare i giovani?. Perché i dati sull'occupazione nascondono la precarietà dei nuovi assunti?. Chi pagherà il costo della formazione certificata per i giovani Neet?. Come evitare che i talenti lascino l'Italia per mancanza di stipendi?.? In Breve Ghirra segnala oltre un milione di giovani fuori dal sistema formativo e sociale.. Il divario formativo penalizza maggiormente i giovani Neet residenti nelle regioni del Mezzogiorno.. Benzoni critica la precarietà salariale nonostante i dati sull'incremento numerico dell'occupazione.. Coppo sostiene l'efficacia delle strategie governative per l'integrazione tra istruzione e produzione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sala: ‘Aziende nelle scuole’ per colmare il gap con il lavoro

Part 1 Tech Volunteers Teaching Coding in Villages

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