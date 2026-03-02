Supercomputer e archivi storici la ricetta per un’AI italiana | Soldi e talenti così possiamo colmare il gap con Usa e Cina

Le aziende italiane mostrano un crescente interesse per le competenze legate all’intelligenza artificiale, con richieste aumentate del 93% nell’ultimo anno secondo il rapporto 2025 dell’Osservatorio AI del Politecnico di Milano. La strategia per sviluppare un’AI italiana si basa sull’uso di supercomputer e archivi storici, puntando a investimenti in risorse finanziarie e talenti qualificati.

Le aziende italiane cercano competenze AI come il pane. Nell’ultimo anno le richieste di skills legate all’intelligenza artificiale sono cresciute del 93%, ha stimato il rapporto 2025 dell’Osservatorio AI del Politecnico di Milano. Nello stesso periodo il 71% delle grandi imprese italiane ha avviato almeno un progetto di AI. Una fame di sapere e di innovazione che si spiega con la necessità di intercettare la rivoluzione tecnologica di questo decennio, certo. Ma pure con quella di imprimerle una direzione propria, rendendosi autonomi dai colossi Usa e Cina. Utopia o obiettivo raggiungibile per il sistema-ItaliaEuropa? Possibile. A due condizioni essenziali: garantire finanziamenti massicci allo sviluppo tecnologico di settore e investire in modo innovativo nella formazione dei talenti di domani. 🔗 Leggi su Open.online

