Mattarella | Morti sul lavoro tributo inaccettabile colmare il gap di genere

Il presidente della Repubblica ha partecipato a un evento presso uno stabilimento industriale di Pontedera, in vista della Festa dei Lavoratori. Durante il suo intervento, ha sottolineato come le morti sul lavoro siano un tributo inaccettabile e ha evidenziato l’importanza di ridurre il divario di genere nel mondo del lavoro. La sua presenza si inserisce nelle celebrazioni dedicate alla giornata dedicata ai lavoratori italiani.

(Adnkronos) – Il lavoro come pilastro della democrazia e leva di coesione sociale. È il messaggio lanciato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenuto allo stabilimento Piaggio di Pontedera alla vigilia della Festa dei Lavoratori. “Il lavoro è attore preminente nella realizzazione degli obiettivi di solidarietà sociale assegnati dalla Costituzione”, ha affermato il capo dello Stato, sottolineando come esso “plasma il nostro essere e il nostro futuro” e contribuisca a rendere ciascuno “artefice e protagonista della società”. Mattarella ha ribadito che “il lavoro è presidio della società”, oltre che “espressione della libertà della persona” e “strumento di partecipazione”.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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