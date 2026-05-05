Saif e le ombre della spedizione diretta a Gaza Soldi del terrore dietro le barche degli attivisti

Una spedizione diretta a Gaza si è conclusa con un esito già previsto, ma questa volta al centro di un’indagine giudiziaria in Italia. La vicenda riguarda le attività di un uomo coinvolto nella pianificazione della spedizione e i finanziamenti ritenuti collegati a gruppi terroristici. Le autorità hanno avviato accertamenti su alcuni attivisti e sui fondi utilizzati per le operazioni, mentre le barche coinvolte sono state sottoposte a controlli approfonditi.

Stessa rotta, stesso epilogo annunciato. Ma questa volta la Flotilla diretta verso Gaza finisce anche al centro di un'indagine giudiziaria in Italia. A Roma, infatti, la Procura ha aperto un fascicolo per sequestro di persona dopo tre esposti presentati in seguito all'abbordaggio delle imbarcazioni. Al centro di uno degli esposti c'è anche Saif Abukeshek Abdelrahim, cittadino palestinese che sarebbe stato prelevato con la forza e arrestato in Israele. Un nome che incrocia un altro fronte: quello dei finanziamenti. Dopo il caos esploso nel 2025 sui presunti fondi riconducibili ad Hamas culminato con l'arresto di Hannoun gli organizzatori della cosiddetta "Spring Mission" hanno provato a correre ai ripari costruendo una veste giuridica più presentabile, almeno sulla carta.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Saif e le ombre della spedizione diretta a Gaza. Soldi del terrore dietro le barche degli attivisti Notizie correlate Flotta verso Gaza: gli attivisti puntano a salpare con più barche? Cosa scoprirai Come faranno gli attivisti a rinforzare la flotta dopo il blocco? Cosa è successo realmente ai detenuti all'interno del carcere di... Leggi anche: La Sumud Flotilla sta tornando a Gaza: 100 barche per 1000 attivisti. Stessa missione, nuovi rischi Approfondimenti e contenuti Si parla di: Tutte le ombre su Avila. In manette in Israele il leader di Flotilla al centro di un sexgate; Tutte le ombre su Avila In manette in Israele il leader di Flotilla al centro di un sexgate. Le ombre sulla scomparsa del 14enne trovato a Milano: Diceva vado in Svizzera a fare soldi faciliSono ancora moltissime le ombre e le questioni da chiarire sulla scomparsa del quattordicenne veneto ritrovato nelle scorse ore a Milano dopo quasi 9 giorni di allontanamento dall'abitazione familiare ... fanpage.it