La Global Sumud Flotilla ha ripreso il mare con cento imbarcazioni e mille attivisti a bordo, dirigendosi verso Gaza. Dopo aver già effettuato missioni simili, questa volta si tratta di una nuova operazione per consegnare aiuti umanitari alla popolazione della regione. La partenza avviene in un momento di tensione crescente, mentre nelle vicinanze prosegue un conflitto armato. La navigazione si svolge con i rischi legati alle condizioni del mare e alle tensioni politiche nella zona.

Barcellona, 13 aprile 2026 – Cento barche, mille attivisti. La Gobal Sumud Flotilla è tornata in mare alla volta di Gaza per consegnare aiuti umanitari e illuminare il cono d’ombra che è tornato a oscurare la Striscia, mentre poco più in là imperversa un’altra guerra. Al momento la spedizione non ha il favore del meteo. Le prime imbarcazioni hanno lasciato il porto di Barcellona ma sono sono ferme in mare aperto per maltempo, in balia di onde di tre metri. https:www.quotidiano.netvideoesterinuova-flotilla-la-partenza-da-marsiglia-delle-imbarcazioni-solidali-hnu7jpzs La Flotilla italiana. La Flotilla italiana salperà il 23 aprile. “Una trentina di natanti ai quali si uniranno le venti barche arrivate da Marsiglia, in questo momento in Calabria", spiega la portavoce Maria Elena Delia.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La Sumud Flotilla sta tornando a Gaza: 100 barche per 1000 attivisti. Stessa missione, nuovi rischi

La Global Sumud Flotilla è pronta a ripartire: mille attivisti a bordo della nuova missione umanitaria per GazaOggi, domenica 12 aprile, è in partenza dal porto di Barcellona una nuova missione della Global Sumud Flotilla, la spedizione umanitaria via mare...

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La Global Sumud Flotilla riparte con oltre 1000 attivisti: “riaccendiamo i riflettori su Gaza” x.com

Alla vigilia della nuova missione della Global Sumud Flotilla, partita domenica 12 aprile da Barcellona, la street artist Laika torna a sostenere la spedizione con due interventi sulla "nave madre". - facebook.com facebook