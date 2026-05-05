Nell’area del Sahel, le basi precedentemente gestite dagli Stati Uniti e dalla Francia sono state prese in carico da un gruppo chiamato Africa Corps. Questa presenza si inserisce in un quadro di spostamenti strategici e di riorganizzazioni militari nella regione. Le basi in questione continuano a svolgere funzioni di intelligence, ora sotto il controllo di un altro attore internazionale. Le fonti di finanziamento del dispiegamento di questa forza nel deserto restano ancora poco chiare.

? Cosa scoprirai Come fanno le basi americane a servire ora l'intelligence russa?. Chi finanzia concretamente il dispiegamento dell'Africa Corps nel deserto?. Quali risorse naturali garantiscono la permanenza russa in Mali e Niger?. Perché i droni occidentali hanno lasciato il controllo del cielo saheliano?.? In Breve Africa Corps sostituisce Wagner sotto guida intelligence militare russa Gru dopo agosto 2023.. Base di Agadez evacuata tra aprile e luglio 2024 dopo investimenti USA da 110 milioni.. Modello economico garantisce risorse di oro e diamanti in cambio di protezione militare.. Monitoraggio satellitare Planet tramite sistemi SkySat e Pelican conferma i movimenti militari.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sahel, l’Africa Corps occupa le basi lasciate da USA e Francia

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Africa Corps in ritirata dal Mali, chi sono i mercenari della Russia eredi della Wagner; Dal satellite La Russia si insedia in Sahel conquistando le piste un tempo di Francia e Stati Uniti; Mali, capitale sotto assedio. In ritirata gli Africa Corps: si incrina l’influenza di Mosca nel Sahel; Attacchi in Mali, colpo al protettorato russo nel Sahel.

Mali, Africa Corps costretti a lasciare Kidal: prima sconfitta per i mercenari russiMali, gli Africa Corps sostenuti dalla Russia si ritirano da Kidal dopo attacchi jihadisti e tuareg: prima sconfitta per il gruppo erede della Wagner nel Sahel. adnkronos.com

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